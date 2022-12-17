تجديد شباب سيناء.. أرض الفيروز تنطلق إلى المستقبل بأضخم خطة تنمية (فيديو)

شهدت شمال سيناء خلال عام 2022، جهودا لم تتوقف شاركت فيها كل أجهزة الدولة من أجل تشييد مشروعات تنموية، ما أثمر عن شق طرق وإنشاء محطات مياه وكهرباء وشبكات مياه وتوفير خدمات اتصالات والتوسع فى إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية ووحدات الإسكان والتجمعات التنموية بوسط سيناء.

وجاءت أبرز مشروعات التعمير والتنمية على رمال شمال سيناء، كالتالى:

-بداية العمل فى الطريق الدولى العريش / القنطرة"

-طرح أراضى المنطقة الصناعية ببئر العبد بالمجان

-إنشاء قرية الصيادين بمنطقة غزيوان تضم 200 منزل

-تسليم 450 مشروعا للأسر المنتجة من وزارة التضامن الاجتماعى

-تشغيل العيادات الخارجية المميزة بمستشفى العريش العام فترة مسائية

-توفير سيارة التوثيق المتنقلة لتقديم الخدمة لأهالى المحافظة

-انطلاق ثانى مراحل أعمال توسعة وتطوير الطريق الدولى الساحلى بالعريش

و4 محاور بمدينة الشيخ زويد

-تسليم الوحدات السكنية والأراضى بالـ10 تجمعات تنموية فى منطقة وسط سيناء

-تواصل مراحل تطوير ميناء العريش البحرى بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه

-إنشاء 9 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد

-إنشاء محطات الكهرباء الجديدة ضمن أعمال تطوير الشبكة الموحدة للكهرباء

بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه

-إنشاء وتطوير 22 مدرسة ولا يزال العمل مستمرا لتطوير كل ربوع شمال سيناء