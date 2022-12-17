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بعثة روسية لمراقبة الانتخابات التشريعية فى تونس

السبت، 17 ديسمبر 2022 03:03 ص
بعثة روسية لمراقبة الانتخابات التشريعية فى تونس رئيسة انتخابات تونس نجلاء بودن
وكالات

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استقبل رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، وفدا روسيّا سيشارك أعضاؤه في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية.

وتم الاستقبال الجمعة في المركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.

ورحب رئيس الهيئة بالوفد الضيف مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس وروسيا.

وقدم بوعسكر للوفد الروسي بسطة عن القانون الانتخابي الجديد والاستعدادات التي قامت بها الهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي الهام.

من جانبه ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات.

وتمنى رئيس الوفد الروسي كل النجاح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2022.

وتم في ختام اللقاء الاتفاق على برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية.


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