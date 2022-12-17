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برهان جديد على نجاح برنامج الإصلاح.. 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:53 ص
برهان جديد على نجاح برنامج الإصلاح.. 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى لمصر 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى لمصر (إنفوجراف)
كتب أحمد يعقوب

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في خطوة جديدة تبرهن على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أى ما يعادل 115,4% من حصة العضوية فى الصندوق أو حوالى 3 مليارات دولار أمريكي).

وتم الإعلان يوم 27 أكتوبر عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.

ويسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

نجاح برنامج الإصلاح

 


صندوق النقد الدولى

قرض

قرض صندوق النقد

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