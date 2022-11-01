السكة الحديد: تحديث أنظمة الإشارات وغلق المزلقانات إلكترونيا

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد ، أن السكة الحديد تعمل الآن بنظام اوتوماتيك يتحكم فى الإشارات وغلق المزلقانات اتوماتيك، وجارى تفعيل نظام حديث لتشغيل القطار نفسه، يعمل على منع الخطأ البشرى، وسيتم افتتاح اعمال تطوير خط القاهرة اسكندرية لتعمل الإشارات الكترونى.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه سيتم تطوير عدد من الخطوط منها خط قليوب شبين طنطا سيتم تجديده وكذلك خط المناشى سيتم عمل ازدواج له ومده ل6 اكتوبر والميناء الجاف باكتوبر، وخط قليوب شبين القناطر سيتم ازدواجه.

وأوضح انه تم التعاقد على 100 جرار أمريكى و50 جرار prl لتصل عدد الجرارات إلى 1100 جرار، ضمن خطة تطوير الهيئة بالكامل، مشيرا الى أن خط اسكندرية القاهرة عليه قطارات سعر التذكرة ب 15 جنيه على قطارات تحيا مصر من القاهرة للاسكندرية، وايضا تذاكر ب35 جنيه على قطار التهوية الديناميكية، على نفس الخط.

وأكد ان قطارات السكة الحديد تنقل يوميا مليون مواطن، ومستهدف نصل 3 مليون فى 2025، بعد تطويرها بالكامل وتحديث كل القطارات.