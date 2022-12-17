الملك تشارلز يرقص مع ناجين من المحرقة بمناسبة عيد حانوكا اليهودى.. فيديو وصور

كتبت : شيماء عبد المنعم

شوهد الملك تشارلز ملك بريطانيا، وهو يبتسم ويرقص ويمسك بيد اثنين من الحاضرين وسط هتافات بمن فيهم ناجون من المحرقة، قبل عيد حانوكا اليهودى، ونُشر فيديو لملك بريطانيا تشارلز الثالث وهو يرقص في مركز للجالية اليهودية بلندن مع المصلين اليهود، وذلك قبل العيد الذى يبدأ مساء غدا الأحد، وبدا الملك متحمسا للانضمام إليهم على الطريق، حيث اجتمع شمل المجتمع تحسبا لعطلة هانوكا اليهودية.



وصلة رقص الملك تشارلز

As the Jewish community prepares to celebrate Chanukah, The King today joined holocaust survivors for a reception at @JW3London - a community centre that acts as a hub for the arts, culture, social action and learning in North London. pic.twitter.com/clUDM7X2K3 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 16, 2022

والمركز المجتمعي اليهودي يعمل كمركز للفنون والثقافة والعمل الاجتماعي والتعلم في شمال العاصمة البريطانية لندن؛ حيث جرى افتتاحه في أكتوبر 2013، واستمع الملك تشارلز الثالث لعمل المركز من خلال الاستماع إلى الشباب المشاركين في البرامج المقدمة، والتقى بالمتطوعين الذين يكرسون وقتهم لتقديم الأنشطة في الموقع.

أما الهولوكوست فترتبط بكونها واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية تنظيما وتطورا، حيث كانت لدى السلطات النازية معلومات مفصلة عن الأسماء التي تم استهدافها لغرض التصفية والأرقام الدقيقة التي تم الاحتفاظ بها من المجاميع التي تم تصفيتها منها على سبيل المثال البرقية المشهورة الذي بعث به هيرمان هوفل إلى هتلر.

وهيرمان كان الرجل الثاني في عملية رينهارد التي كانت عبارة عن تصفية اليهود في بولندا، واشتهرت هذه الوثيقة باسم تلجراف هوفل، وفيه يذكر هوفل أنه خلال ديسمبر 1942 لقي 24733 يهوديا حتفهم في معتقل ماجدانيك و434508 في معتقل سوبيبور و101370 في معتقل تريبلنكا، وجميع هذه المعتقلات كانت في بولندا ويتم الإشراف عليها من قبل هينريك هيملر.