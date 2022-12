الملك تشارلز يرقص مع ناجين من المحرقة بمناسبة عيد حانوكا اليهودى.. فيديو وصور

شوهد الملك تشارلز ملك بريطانيا، وهو يبتسم ويرقص ويمسك بيد اثنين من الحاضرين وسط هتافات بمن فيهم ناجون من المحرقة، قبل عيد حانوكا اليهودى، ونُشر فيديو لملك بريطانيا تشارلز الثالث وهو يرقص في مركز للجالية اليهودية بلندن مع المصلين اليهود، وذلك قبل العيد الذى يبدأ مساء غدا الأحد، وبدا الملك متحمسا للانضمام إليهم على الطريق، حيث اجتمع شمل المجتمع تحسبا لعطلة هانوكا اليهودية.

As the Jewish community prepares to celebrate Chanukah, The King today joined holocaust survivors for a reception at @JW3London - a community centre that acts as a hub for the arts, culture, social action and learning in North London. pic.twitter.com/clUDM7X2K3