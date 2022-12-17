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الكهرباء: 5 شركات حصلت على تصاريح لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:00 ص
الكهرباء: 5 شركات حصلت على تصاريح لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكدت المهندسة سلمى حسين رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز أصدر أول ترخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية لإحدى الشركات التي تعمل في هذا المجال.

ولفتت إلى أن المستثمرين فى مجال شحن السيارات الكهربائية أشادوا بالقواعد المنظمة لإصدار الرخصة، وأن القواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية جاذبة للاستثمار في هذا المجال، خاصة في ظل خطة الدولة للتوسع في السيارات الكهربائية وقريبا ستحصل شركة على ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأوضحت سلمى حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك 5 شركات حصلوا على تصاريح لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، وأن مدة التصريح عام ومن المقرر أن ينتهى صلاحية التصريح فى حالة عدم استكمال المستثمر الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص.

و تابعت رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات و المركبات الكهربائية حددت تعريف المستثمرين وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الاستثمار في مجال شحن السيارات و المركبات الكهربائية ويقصد بالشركة بأنها شركة مساهمة مصرية التي ينشئها المستثمر لممارسة نشاط شحن السيارات المركبات الكهربانية .


الكهرباء

الطاقة المتجددة

السيارة الكهربائية

محطات شحن السيارات الكهربائيه

تحرير سوق الكهرباء



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