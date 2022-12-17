الكشف على 247 شخصا بقرية "الرمالى" في المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

وقال الدكتور خالد جعفر، إن إطلاق هذا المشروع التنموي يأتي فى إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة التنموية لتقديم الدعم لأهالينا بقرى محافظة المنوفية بمراكز قويسنا والباجور ومنوف، والمحافظات الحدودية، حيث ينفذ المشروع التنموي برنامجاً شاملاً يستهدف خدمة المواطنين في قرية "الرمالى" مركز قويسنا وذلك من خلال إجراء كشوفات طبية ، فى تخصصات (جلدية، عظام، أطفال) كما يشمل هذا البرنامج صرف الأدوية اللازمة بالمجان، وندوات توعوية متنوعة.

وأضاف «جعفر» أن البرنامج يحتوى على ندوات تربوية وتوعوية للأسر، وأشاد الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، بجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "إدارة المشروعات البيئية" بالجامعة ،والدور الذي تقوم به، مضيفاً أن هذه المشاريع التنموية تعد من أهم وسائل خدمة المجتمع والبيئة، وتفعيلًا لدور الجامعة فى وصول المساعدات والخدمات الطبية للمرضى من أهالى المحافظة والأكثر إحتياجًا للرعاية الصحية، بالإضافة إلى ندوات التوعية المختلفة، وأنها تضم مجموعة متميزة من الأطباء المتخصصين ، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتقديم الخدمات الطبية ، والندوات التوعوية إلى أكبر قدر من المواطنين لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وخدمة طبية متميزة لغير القادرين.

وأوضح دكتور محمد منير مدير عام إدارة المشروعات البيئية أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالأخص "إدارة المشروعات البيئية" لا يدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم من منطلق إيمانه بدوره المجتمعى فى ضوء التكامل الذى تسعى إليه وزارة التعليم العالي لتحقيقه بين الجامعات المصريه لضمان تقديم خدمات ملموسة للمجتمع المصرى، وبلغت أعداد الحالات المستفيدة بالكشوفات الطبية، 274 حالة منها «أطفال 109 حالات، جلدية 75 حالة، عظام 90 حالة»، وإستفاد من الندوات التوعوية عدد «402» لتكون محصلة إجمالى المستفيدين من القافلة «676».