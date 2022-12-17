اليوم السابع
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"القومى للإعاقة" يكرم غدا الأوائل من ذوى الهمم بالتعليم العام والأزهرى

السبت، 17 ديسمبر 2022 04:07 م
"القومى للإعاقة" يكرم غدا الأوائل من ذوى الهمم بالتعليم العام والأزهرى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
كتب محمود راغب

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ينظم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، غدا الأحد، احتفالية تكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل ذوى الإعاقة للتعليم العام والأزهري، للعام الدراسى 2021 /2022 (دمج - إعاقة سمعية - إعاقة بصرية) وتكريم النماذج المتميزة والموهوبين فى مختلف المجالات، بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم. 
 
وتهدف الاحتفالية إلى تقدير ودعم وتشجيع الطلاب الأوائل للدمج التعليمى والتربية الخاصة على تفوقهم العلمي، وتشجيع المتميزين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدير ذويهم على جهودهم ودعمهم لهم لتحقيق هذا التميز. 
 
من جانبها، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ان الإحتفالية تعد بمثابة تكريم حقيقى للطلاب ذوى الإعاقة وتحقيق دمجهم فى المجتمع، هذا بخلاف أن الإحتفالية تسلط الضوء على الطلاب المتفوقين من ذوى الإعاقة باعتبارهم نماذج متميزة، الأمر الذى ينعكس على رفع الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة، وامكانيات وقدرات الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن الاحتفالية نسعى من خلالها إلى تحفيز وتشجيع المتميزين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات (الفنية – الرياضية – العلمية – العملية والمهنية) على الاستمرار فى تفوقهم، وتقديم التقدير الاجتماعى للطلاب المتفوقين وذويهم مما يساهم فى تفعيل دور المجلس فى التواصل الفعال مع الأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية بأهدافه واختصاصاته، وكذلك بناء جسور تعاون مثمر مع الوزارات والجهات المعنية والشركاء والرعاة. 
 
جدير بالذكر أن الاحتفالية يشارك فيها عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية فى مختلف التخصصات، وتقدم مؤسسة العربى لتنمية المجتمع الهدايا للطلاب المتفوقين.
 
 

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

المجلس القومى للإعاقة

ذوى الإعاقة

اخبار مصر



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