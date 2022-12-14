اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 05:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة توافق على عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه تحمل شعار ذوى الهمم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:38 م
الحكومة توافق على عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه تحمل شعار ذوى الهمم اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"،  بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوي الإعاقة" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الهمم في الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى.

عملة معدنية

ذوي الاعاقة

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:32 م

الحكومة توافق على اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:31 م

رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:14 م

رئيس الوزراء يوجه بالتعقيب الفورى والتوضيح للرأى العام بشأن أى قضية على الساحة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:10 م

"الصحرا هتبقى خضرا".. رئيس الوزراء يتفقد مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة