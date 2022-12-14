الحكومة توافق على عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه تحمل شعار ذوى الهمم

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوي الإعاقة" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الهمم في الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى.
الحكومة توافق على عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه تحمل شعار ذوى الهممالأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:38 م
اجتماع الحكومة
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