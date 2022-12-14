الحكومة توافق على عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه تحمل شعار ذوى الهمم

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في "مصلحة الخزانة وسك العملة"، بإصدار عملة معدنية متداولة من فئة الواحد جنيه، تحمل شعار "ذوي الإعاقة" وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الهمم في الثالث من ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى.