الصين: شنغهاى تطلب من المدارس الدراسة عبر الإنترنت اعتبارا من الاثنين المقبل

بكين (أ ش أ)

أمر مكتب التعليم فى مدينة شنغهاى الصينية بعقد غالبية الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر الإنترنت اعتبارا من بعد غد الاثنين، وذلك فى الوقت الذى تضرب فيه عدوى كوفيد-19 مدنا رئيسية فى أنحاء الصين.

وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم السبت، أنه تم إيقاف جميع الفصول الدراسية الحضورية فى رياض الأطفال ودور الحضانة في أنحاء شنغهاي، المركز المالي للصين.

وأشارت القناة إلى أن بر الصين الرئيسي سجل نحو 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، ما يسجل ارتفاعا بمقدار 129 حالة عن اليوم الذي يسبقه.

يشار إلى أن الصين خففت الشهر الحالي بعض قيود مكافحة (كوفيد-19) - التي تعد من بين الأكثر صرامة في العالم - عقب احتجاجات واسعة دعت إلى رفع إجراءات الإغلاق، وتواجه البلاد الآن ارتفاعا في حالات العدوى، مع مخاوف من أن تجتاح الإصابات بكوفيد-19 سكان الصين الذين يبلغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة خلال عطلة رأس السنة الصينية الشهر المقبل.