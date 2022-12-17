الصوت الأجش بين أهم أعراض كورونا مؤخرًا

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على صوتك، حيث تحتوي الطيات الصوتية على مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) والتي تسهل دخول الفيروس التاجي إلى الجسم، وهذا هو سبب خضوع العديد من الأشخاص لتغيير الصوت بعد الإصابة بعدوى كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الصوت الأجش كأحد أهم أعراض كورونا

وفقًا لأحدث البيانات من دراسة ZOE Health Study البريطانية، فإن أهم 10 أعراض لكورونا هي التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف والعطس والسعال بدون بلغم والسعال مع البلغم والصداع والصوت الأجش وآلام العضلات وفقدان حاسة الشم.

وصنفت الدراسة الصوت الأجش باعتباره ثامن أهم أعراض كورونا التي شوهدت مؤخرًا.

كيف يبدو تغيير الصوت المتعلق بكورونا؟ يمكن أن يجعل كورونا صوتك أجشًا طبيا يعرف باسم بحة الصوت، وهذا يتطلب إجهاد الحبال الصوتية من أجل التحدث.



يحدث بشكل رئيسي بسبب التهاب الحنجرة أو الحنجرة يمكن أن يكون هذا الالتهاب بسبب التهيج أو العدوى.

انتشار الصوت الأجش ليس شائعًا.



وفقًا للدراسة ، أبلغ 13٪ من الأطفال و29٪ من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 عامًا و 32٪ من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا عن وجود أجش في الصوت أثناء الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا لدراسة أخرى ، أثرت التغييرات الصوتية على المرضى الإناث أكثر من الذكور. ما الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصوت؟ قال خبراء الصحة إن التهاب الممرات الهوائية العلوية والسعال الشديد والقيء المتكرر يمكن أن يضر بصوتك.

قال الخبراء أيضًا إن عدوى فيروس كورونا المتعلقة بمتغير أوميكرون لديها فرص أكبر لتغيير الصوت لأنها تؤثر على الشعب الهوائية العليا.



التهاب الحلق هو علامة نموذجية لعدوى أوميكرون وهو أيضًا سبب لبحة الصوت.



لا تعد بحة الصوت نموذجية فقط لكورونا، بل تظهر في كل عدوى تسببها فيروسات الجهاز التنفسي ، خاصة تلك التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي.



بسبب الإصابة يوجد التهاب في الطيات الصوتية مما يتطلب بذل قوة إضافية عليها مما يؤدي إلى إجهاد وهو مرتبط بالحمى هل الصوت الأجش مؤشر قوي على كورونا؟ نظرًا لارتباطه بالعديد من الإصابات وحقيقة أنه علامة خفية ، لا يمكن اعتبار الصوت الأجش مؤشرًا قويًا على الإصابة بفيروس كورونا مثل الحمى والصداع.



يقرأ تقرير ZOE Health Study: "على الرغم من أنه ليس مؤشرًا قويًا بشكل خاص على كورونا ، إذا كان لديك صوت أجش غير مبرر نعتقد أنه يجب عليك إجراء اختبار للتأكد فقط". ما الأعراض الأخرى التي يجب أن تنتبه لها؟ إذا كنت تعاني من بحة في الصوت، فيجب أن تبحث عن علامات كورونا الأخرى مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق أو حكة الحلق والحمى وآلام العضلات.



إذا استمرت هذه الأعراض، فقم بإجراء اختبار كورونا وعزل نفسك حتى تنحسر العدوى.