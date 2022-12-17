اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 07:24 ص
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الرئيسية صحة وطب

طفرة جديدة من فيروسات الجهاز التنفسي المخلوي.. 5 أعراض رئيسية للفيروس

السبت، 17 ديسمبر 2022 07:00 ص
طفرة جديدة من فيروسات الجهاز التنفسي المخلوي.. 5 أعراض رئيسية للفيروس عدوى الفيروس المخلوى
كتبت إيناس البنا

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على الرغم من أن بعض أجزاء العالم لا تزال تتأرجح تحت تهديد عودة ظهور فيروس كورونا  في الأشهر المقبلة ، فقد أبلغت السويد عن زيادة مفاجئة في حالات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

في حديثه إلى وسائل الإعلام حسب موقع " thehealthsite "، يزعم خبراء من البلاد أن الزيادة الحالية في عدد الإصابات هي أكثر بكثير مما يشاهدونه كل عام.

يأتي المرض مع مجموعة من الأعراض التحذيرية ، تحقق من بعضها :

سيلان الأنف 

فقدان الشهية

السعال المستمر

العطس

الحمى الخفيفة

الصفير.

من جانبها كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن 10 نصائح هامة للوقاية من عدوى الفيروس المخلوى بين الكبار والصغار خاصة أطفال المدارس .

وتمثلت النصائح بحسب وزارة الصحة والسكان في الآتى:

 
1- الحفاظ علي كبار السن والأطفال من موجات البرد الشديدة.
 
2- رفع الحالة المناعية بتناول الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات.
 
3- شرب السوائل الدافئة والعصائر الغنية بالفيتامينات.
 
4- الحرص علي تطعيمات الانفلونزا.
 
5- تناول لقاح فيروس كورونا من مراكز  الوزارة بالمجان.
 
6- تناول لقاح المكورات الرئوية وذلك لمنع الاصابة بالالتهاب الرئوى.
 
7- البعد عن الاماكن المزدحمة.
 
8- الاستمرار في تطهير الأسطح وتنظيفها.
 
9- غسيل اليد باستمرار والحرص علي نظافتها.
 
10- تجنب التقبيل للكبار والصغار منعا لنقل أى عدوى.

عدوى الفيروس المخلوى

الوقاية من الفيروس المخلوى

منع الاصابة بالالتهاب الرئوى



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