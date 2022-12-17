اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 05:55 م
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السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين تسببوا في عاهة لمبيض محارة بسبب لهو الأطفال بالإسكندرية

السبت، 17 ديسمبر 2022 05:05 م
السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين تسببوا في عاهة لمبيض محارة بسبب لهو الأطفال بالإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، بالسجن 5 سنوات لكل من " م.ج.م" و " م.ج.م" و " ج.م.ع" لاتهامهم بضرب افضي الي عاهة مستديمة.

تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 7174 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول ، بتعدي المتهمين علي المجني عليه وإصابته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه حال قيام المجني عليه " م.م.ق" مبيض محارة بتوجية اللوم للاطفال بالطريق العام حضر آلية المتهم الثالث " ج.م.ع"، ونشبت بيهما مشادة كلامية علي أثرها حضر المتهمان الاول " م.ج.م" والثاني " م.ج .م" فقيدة الثالث من الخلف وتعدي عليه المتهمان الاول والثاني بعدة ضربات مستخدمين اسلحه بيضاء سكين وكوريك، فاستقرت أحدهما بيده اليسري، مما تسبب في عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الناشئ عنها بحوالي 2%، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.


 

 


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