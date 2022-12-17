السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه بدائرة مركز سوهاج وراغبى الشراء والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 6 طرب حشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.