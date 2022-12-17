اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

السبت، 17 ديسمبر 2022 02:47 م
السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت المتهم "م.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه بدائرة مركز  سوهاج وراغبى الشراء والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 6  طرب حشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

 


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جنايات سوهاج

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