السجن المشدد 13 عامًا لزوج بتهمة إلقاء أبنائه وزوجته من الطابق الثاني بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا،ومحمد عمر عبد الجواد، ومحمد السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 13 عامًا لعامل في قضيتي الشروع في قتل زوجته وإلقاء أطفاله من الطابق الثاني وحيازة حشيش بقصد التعاطي.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2022 حينما أصيبت ربة منزل وأطفالها الخمسة، بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم فى قرية دندرة بقنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، ذإخطارا يفيد إصابة أسماء.ط.ع، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، وحبيبة.ح،16 عاما، بسحجات وكدمات، وحبيبة. ح، 12عاما، بحالة إغماء، وحسين 10 أعوام، بكسر في الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخ ومصطفى. ح، عامان بسحجات وكدمات.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم فى الواقعة الزوج الذى ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قررت معاقبة المتهم بالسجن المشدد 13 عامًا.