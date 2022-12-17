الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ومودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية على ذمة قضايا" – وجميعهم مقيمين بمحافظتى الشرقية والدقهلية.

كشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهاً تقريباً).