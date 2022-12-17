اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 06:27 ص
أكرم القصاص
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الجيش اللبنانى يتسلم 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة

السبت، 17 ديسمبر 2022 06:00 ص
الجيش اللبنانى يتسلم 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة الجيش اللبنانى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت قيادة الجيش اللبنانى الجمعة تسلم الجيش ثلاث مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قيادة الجيش اللبناني أعلنت تسلمها في قاعدة بيروت الجوية 3 طوافات عسكرية من نوع "‏HUEY II".

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار برنامج المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن حفل تسلم المروحيات حضره العميد الركن زياد هيكل، نائب رئيس الأركان، والسفيرة الأمريكية في لبنان، دوروسي شيا (Dorothy Shea)، وعدد من الضباط.


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