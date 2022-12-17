اليوم السابع
Ads
السبت، 17 ديسمبر 2022 01:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجزر والسفارى البحرى الأكثر طلبا.. نشاط كبير في الرحلات والغوص بالبحر الأحمر "صور"

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:00 ص
الجزر والسفارى البحرى الأكثر طلبا.. نشاط كبير في الرحلات والغوص بالبحر الأحمر "صور" الغوص بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد الحركة البحرية السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر، حالة من النشاط الكبير خلال الأيام الحالية وخاصة للرحلات البحرية البعيدة، والتي تستغرق عدة أيام وتمارس فيها رياضة الغوص ورحلات السنوركلنج والسفاري البحري المختلفة .

يقول خبير غوص بالبحر الأحمر، أن هناك حالة من الإقبال علي النشاط البحري وخاصة مع درجات الحرارة المناسبة للأوربيين خاصة، حيث يتم الترتيب مسبقا لرحلات الغوص والأماكن المقررة والانطلاق في الساعات الاولي من الصباح .

وأضاف، بالنسبة لرحلات السفاري البحري والغوص البعيدة التي تصل إلى الأخوين وأبو الكيزان وكذلك الزبرجد وتستغرق هناك عدة أيام يقيم فيها السياح داخل لنشات السفاري الكبيرة .

 

اعماق البحر الأحمر
اعماق البحر الأحمر

الغوص في البحر الأحمر
الغوص في البحر الأحمر

رحلات السنوركلنج
رحلات السنوركلنج

رحلات الغوص بمواقع الغردقة
رحلات الغوص بمواقع الغردقة

سياح من كل العالم يمارسون رياضة الغوص
سياح من كل العالم يمارسون رياضة الغوص

سياح يستعدون للغوص
سياح يستعدون للغوص

قفزة للمتعة
قفزة للمتعة


 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مرسى علم

الرحلات البحرية

مواقع الغوص

الغوص في البحر الاحمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة