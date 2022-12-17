جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم السبت، مع وفد بعثة الملاحظين بجامعة الدول العربية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادى، الذي يقوم بزيارة إلى تونس بدعوة من الهيئة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

ومن جانبه، أعرب "بوعسكر" عن شكره لحرص الجامعة العربية على مواكبة هذه الانتخابات بعد مشاركتها في استفتاء 25 يوليو 2022، مشيدا بعلاقات التعاون المميزة بين الجانبين وحرص الهيئة على دعمها.

وأكد "بوعسكر" أن الهيئة ستقدم كل التسهيلات لوفد الجامعة العربية لتمكين البعثة من القيام بمهمتها بكل حرية وفي أفضل الظروف، مستعرضا أهم بنود القانون الانتخابي الجديد والاستعدادات التي اتخذتها الهيئة لتنظيم الانتخابات التشريعية.