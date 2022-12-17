وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم إعلام المواطنين بعدم السفر الا للضرورة القصوى حيث يواصل الآف من موظفي نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل إضرابا لمدة 48 ساعة، اعتراضا على تدنى أجورهم.



ومن المقرر أن يضرب موظفي نقابة عمال السكك الحديدية والبحرية والنقل عن العمل من 24 ديسمبر وحتى27 ديسمبر الجاري، رغم تعهدات سابقة بعد تأثير الاضطرابات على الركاب.



وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي قوة الحدود في عدة مطارات من بينها هيثرو وبرمنجهام وكارديف وجاتويك وجلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن يخططون لإضرابات في الفترة من 23 إلى 26، ومن 28 إلى 31 ديسمبر الجاري.



يذكر أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى نسبة له منذ 41 عاما في أكتوبر مسجلا 11.1% في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والغذاء وخفض الأجور أو تجميدها في الكثير من القطاعات.