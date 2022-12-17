التنمية المحلية: مهلة أسبوعين للمحلات التجارية لإعلان أسعار السلع

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية ، قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بحملات مكثفة للتشديد على المحال التجارية بإعلان أسعار السلع بصورة واضحة خلال مدة أقصاها أسبوعين.

كما وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بحملات مكثفة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد على التنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر ، مشيراً إلى أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية وفتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرف التجارية.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة بالتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات وتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقي أي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .