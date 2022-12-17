"التموين" تطرح الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه على البطاقات

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز على بطاقات التموين، كما يتم طرح كيلو الأرز الأبيض المحلى بأسعار تتراوح من 14.5 و15 جنيها، وأيضا طرح الأرز الأبيض محلى فاخر بسعر 16.5 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 3%.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة لبيعه للمواطنين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وأيضا طرحه على بطاقات التموين، ضمن العديد من السلع الأساسية، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.