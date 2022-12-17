التعليم توجه المديريات بالاستعداد الجيد لامتحان الفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بضرورة الاستعداد الجيد ل امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها بداية يناير المقبل، حيث طالبت بإعلان الجداول فى مكان بارز للطلاب ووضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، إضافة إلى الحفاظ على سرية الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب فى لجان الاختبارات، وأيضا تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية فى لجان النظام والمراقبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.