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إنفوجراف.. حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:53 م
إنفوجراف.. حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان حياة كريمة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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نشرت محافظة أسوان، انفوجراف عن حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان، بعد الإنتهاء من 516 مشروعا فى كافة قطاعات العمل العام.

وذكرت محافظة أسوان، أنه جار العمل فى 682 مشروعا ، مع تنفيذ 233 قافلة طبية مجانية ، استفاد منها حوالى 400 ألف مواطن ومواطنة ، بجانب تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية ، وأيضاً تنفيذ 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية إستهدفت حوالى 58 ألف مواطن.
 
كما تم تنظيم 178 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن مبادرة "لتسكنوا إليها"، وكذا إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 1857 مواطن ومواطنة.
 
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حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
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حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
 

حياة كريمة

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