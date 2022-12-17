إعادة واجهة الجيزة الحضارية وبوابة المناطق السياحية.. تفاصيل تطوير طريق المنصورية

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق والنقل، تنفيذ أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية، بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض بنطاق مركز ومدينة كرداسة، بطول 7كم وتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه، بالتوازي مع عملية تدبيش وتبطين الترعة في ذلك المسار، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يستهدف المشروع إعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة لزائري المناطق الأثرية بالجيزة، باعتباره بوابة عبور للمتحف المصري الكبير، وتحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين وخدمة المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد، فضلا عن خدمة مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام، وغيرها.

ويشمل المشروع توسيع الطريق بعرض (30م – 35م)، بدلا من عرض 15م، وإنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير الجديدة بالطريق، فضلا عن إنشاء 10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال المشروع بالكامل من أعمال رصف وتطوير وخدمات إنارة وأرصفة مشاة وأعمال تجميل، 30 مايو القادم.



تطوير شامل لطريق المنصورية بكفر غطاطي



رصف وتطوير طريق المنصورية الطريق الأبيض



أعمال رصف طريق المنصورية بطول 7كم



أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية الطريق الأبيض