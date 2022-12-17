إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء، ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق، القاهؤة / أسيوط الصحراوي الغربي، بين الاقليمى واسعاف طهما اتجاة أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي التحقيق.

