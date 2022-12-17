اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:36 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء، ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق، القاهؤة / أسيوط الصحراوي الغربي، بين الاقليمى واسعاف طهما اتجاة أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي التحقيق.
 

 

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