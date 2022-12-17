اليوم السابع
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السبت، 17 ديسمبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:15 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب مواطنان، في حادث تصادم، وقع بين سيارة ملاكي وأخري نقل، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوت حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري نقل، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بعد صوامت قصر الباسل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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