إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا، بوقوت حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري نقل، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بعد صوامت قصر الباسل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي التحقيق.

