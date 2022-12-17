إحالة 8 أطباء وعمال للتحقيق لتغيبهم عن العمل بقنا

أحال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، بمركز دشنا، فى قنا، 8 أفراد من الأطقم الطبية والعمال بالوحدات الصحية التابعة للقرية، لتغيبهم وعدم تواجدهم فى مقر الوحدة خلال فترة العمل الرسمية.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، سير العمل فى الوحدات الصحية أبو مناع غرب، وأبو مناع شرق وأبو مناع قبلى، إضافة إلى متابعة دفاتر النوبتجيات ومطابقتها ومراجعتها بدفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمقر عملهم، والالتزام بالنوبتجيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية الطارئة.

وأوضح جيلانى، أنه خلال جولته التفقدية، أحال 8 أفراد من الاطقم الطبية والعمال، لعدم تواجدهم فى مقر الوحدات الصحية، وعمل تقرير شامل وارساله إلى رئيس مجلس المدينة.

وطالب رئيس الوحدة المحلية، جميع العاملين بضرورة الالتزام والانضباط بمواعيد العمل، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأفضل الأسس العلمية والمعايير، بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.