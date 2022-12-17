وقال مكتب المدعي العام - فى بيان له - "إنه حتى اليوم 17 ديسمبر، تأثر أكثر من 1313 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 450 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 863 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ428 حالة، وتليها خاركييف بـ267 حالة، وفي منطقة ميكوليف 117 حالة.

وأوضح البيان أنه خلال يوم أمس، قتل رضيع عمره عام ونصف، وذلك عقب سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني، فيما أصيب أربعة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات.

وأضاف مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.