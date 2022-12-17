أهم الإجراءات لتوصيل الغاز للمنازل بنظام التقسيط والتعاقد النقدى

كتبت -مروة الغول

حقق المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى ، للمنازل معدلات مرتفعة وأرقام قياسية خلال الفترة الماضية فى كافة محافظات الجمهورية، وفيما يلى أهم إجراءات التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية سواء للتعاقد النقدى أو بنظام تقسيط تكاليف التوصيل.

وكانت كالتالى:

تتضمن الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بنظام التقسيط

صورة بطاقة الرقم القومى.

صورة من عقد التمليك.

إيصال كهرباء حديث.

وتتضمن الإجراءات المتعلقة بالتعاقد النقدى:

1-صورة بطاقة الرقم القومى.

2-صورة من عقد التمليك

يذكر أنه تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى حوالي 1.2 مليون عميل خلال 2021 - 2022 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز الطبيعى من قبل ليصل إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها 14 مليون وحدة.

وإطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد، وهناك 377 منطقة جديدة تم توصيل الغاز الطبيعى لها لأول مرة خلال الأربعة أعوام الماضي.

وتتضمن مبادرة حياة كريمة لبدء توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تشمل توصيل الغاز الطبيعى إلى 1451 قرية كمرحلة أولى، حيث تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها.