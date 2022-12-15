اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:10 ص
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ضمن مبادرة حياة كريمة..

توصيل الغاز الطبيعى لقرى الحراجية والكراتية والمقربية بقنا × 6 معلومات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 02:00 ص
توصيل الغاز الطبيعى لقرى الحراجية والكراتية والمقربية بقنا × 6 معلومات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
كتبت - مروة الغول

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خلال الأسبوع الجارى ،أطلقت شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول ، أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرى الحراجية والكراتية والمقربية بمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..
 
 
1--وصيل الغاز الطبيعى لقرى الحراجية والكراتية والمقربية بقنا وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى.
 
2-قد تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 150  متر، ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 2 تعدية  دفع نفقي موجه HDD, كما تم  تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة ، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال  5150 متر شاملة فرعات المنازل .
 
 3-ناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرى الحراجية والكراتية  والمقربية بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرى من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .
 
 
4- تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة
 
و5-من المخطط توصيل  الغاز الطبيعي إلى ٢٧٠٠ وحدة سكنية بالقرى الثلاثة، وبذلك يصبح تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 18 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة( المرحلة الاولى) .
 
6- وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي،حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.

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