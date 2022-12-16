4 علاجات منزلية لمنع تقرحات الفم.. منها مضغ القرنفل

كتبت فاطمة خليل

تقرحات الفم تظهر عادةً على الشفاه الداخلية أو اللثة أو اللسان أو سقف الفم أو الحلق وقد تجعل من الصعب عليك تناول الطعام، لذا في هذا التقرير نتعرف على أبرز العلاجات المنزلية لمنع تقرحات الفم، بحسب موقع "Health".

أسباب تقرحات الفم

على الرغم من أن السبب الدقيق لتقرحات الفم غير معروف، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتقرحات الفم وتشمل هذه إصابات الفم والإجهاد والتغيرات الهرمونية.

وتشفى معظم تقرحات الفم من تلقاء نفسها بعد أسبوع أو أسبوعين دون تدخل طبي.

احترس من أعراض قرح الفم التالية:

-قروح مؤلمة يمكن أن تكون صفراء وبيضاء وحمراء

-تهيج في الفم عن طريق تناول الأطعمة الحارة والحامضة والمالحة

-تورم في الجلد حول القروح

-مشاكل في مضغ وتنظيف الأسنان

-احمرار حول الفم

-ألم ووخز في الفم

-فقدان الشهية

كيف تعالج تقرحات الفم؟

تقرحات الفم هي بثور صغيرة غير مريحة تظهر بشكل عام على الشفاه أو اللسان عادة ما يكون تناول الكثير من الأطعمة شديدة الحموضة عاملاً مساهماً هذا هو السبب في أن التخلي عن الوجبات الحمضية ، وخاصة الفاكهة الحمضية ، يجب أن يكون أول مسار لك إذا بدأت القرحة في التكون سيؤدي ذلك إلى تسريع عملية شفاء الفم وتقليل التهيج.

تحقق من هذه العلاجات المنزلية الخمسة لعلاج تقرحات الفم:

1. غسول الفم بالملح

يمكن تطهير قروح الفم وشفائها بسرعة أكبر باستخدام الماء الدافئ والملح، يقضي الملح على الكائنات الحية الدقيقة من أي منطقة ملوثة لأنه له تأثير مضاد للبكتيريا.

لصنع ماء مالح، ما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ استخدم هذا الخليط لغسل فمك مرتين في اليوم لبضع دقائق.

2. الشاي الأسود

عندما يتم وضع الشاي الأسود مباشرة على القرحة ، فإنه يسرع الشفاء لاحتواءه على مادة قابضة تزيل البقايا والأوساخ. قبل استخدام الشاي الأسود، يجب عليك أولاً تحضيره عن طريق ترك كيس الشاي منقوعًا في كوب من الماء الساخن. بمجرد أن يبرد الماء والكيس، ضع كيس الشاي على القرحة على الفور.

3. القرنفل في الفم

يمكنك مضغ القرنفل لتخفيف الألم والإسراع في التئام القروح. تساعد خصائص القرنفل المضادة للبكتيريا والمسكنات في الحفاظ على نظافة القرحة، وتشجع على الشفاء وتخفيف الألم.

4. تناول الزبادي الطبيعي

ستتحسن حركات الأمعاء إذا تناولت حصة من الزبادي لاحتواءه على البروبيوتيك هذا يمكن أن يعزز الدفاعات الطبيعية لجسمك ويسرع التئام قرح الفم.

ضع هذه النصائح في الاعتبار للوقاية من تقرحات الفم:

-اغسل أسنانك مرتين في اليوم

-استخدم الخيط مرة في اليوم لنظافة الفم

-تناول نظامًا غذائيًا صحيًا وصديقًا لصحة الفم

-استخدم فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات لتجنب تلف الأنسجة

-شرب الكثير من الماء طوال اليوم

-تجنب الأطعمة الحارة والحامضة

-تغرغر بانتظام بالماء الدافئ

-اذهب لإجراء فحوصات منتظمة لصحة الأسنان

متى يجب مراجعة الطبيب لقرحة الفم؟

عادة ما تكون قرح الفم غير معدية ما لم تكن ناجمة عن عدوى لذلك ، إذا لم تختفي تقرحات الفم بعد أسبوعين ، أو إذا كنت تصاب بها بانتظام ، أو إذا كان حجمها كبيرًا بشكل غير عادي، فاستشر طبيب الأسنان.