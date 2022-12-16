10 نصائح للحفاظ على صحة المثانة.. منها تمارين قاع الحوض

كتبت فاطمة خليل

المثانة تلعب دورًا مهمًا لصحة جسمك، حيث يساعد على تصفية النفايات والسوائل الزائدة من مجرى الدم ويدفعها خارج الجسم، ويساعد وجود مثانة صحية على إبقاء السموم بعيدًا، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على صحة المثانة ، بحسب موقع "Health".

نصائح للحفاظ على صحة المثانة 1. استخدم دورة المياه كثيرًا وعند الحاجة حاول التبول كل 3 إلى 4 ساعات على الأقل، حبس البول في مثانتك لفترة طويلة يمكن أن يضعف عضلات المثانة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية. 2. خذ وقتًا كافيًا لإفراغ المثانة بالكامل أثناء التبول إذا ظل البول في المثانة لفترة طويلة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية الإصابة بعدوى المثانة، قد لا يسمح التسرع للتبول بإفراغ المثانة بالكامل وقد يؤثر ذلك على الجهاز البولي. 3. كن في وضع استرخاء أثناء التبول إن استرخاء العضلات حول المثانة يجعل من السهل تفريغها تمامًا. 5. تمارين قاع الحوض تُعرف أيضًا باسم تمارين كيجل، وهي تساعد على تقوية عضلات قاع الحوض لحبس البول في المثانة.

تعمل التمارين اليومية على تقوية هذه العضلات لمنع تسرب البول عند العطس والسعال والرفع والضحك.

تعمل هذه التمارين على تقوية العضلات التي تساعد على الحفاظ على المثانة البولية، وبالتالي منع العدوى.



6. ارتداء ملابس داخلية قطنية وملابس فضفاضة ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة يحافظ على جفاف المنطقة المحيطة بالإحليل يمكن أن تحبس السراويل الضيقة والملابس الداخلية المصنوعة من النايلون الرطوبة وتساعد على نمو البكتيريا. 7. تمرن بانتظام يساعد النشاط البدني على تجنب مشكلة المثانة والإمساك. يساعد في الحفاظ على وزن صحي هذا مهم لأن الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن قد يكون أكثر عرضة لتسرب البول. 8. انتبه لما تأكله يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المثانة تجنب بعض الأطعمة والمشروبات مثل الصودا والمحليات الصناعية والأطعمة الغنية بالتوابل والحمضيات والعصائر، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. 9. استهلاك المياه شرب كمية كافية من السوائل يساعدك على التبول كل بضع ساعات. يساعد تنظيف المثانة على منع التهاب المسالك البولية. 10. تجنب الإمساك يساعد تناول الكثير من النظام الغذائي الغني بالألياف وشرب كمية كافية من الماء وممارسة النشاط البدني على الوقاية من ذلك.

متى تطلب المساعدة لمشاكل المثانة؟

تشمل بعض علامات مشكلة المثانة

- عدم القدرة على تسريب البول.

* الحاجة للتبول بشكل متكرر وعاجل

* بول غائم

* دم في البول

* ألم وحرقان قبل وأثناء وبعد التبول.

* صعوبة في بدء أو ضعف التدفق أثناء التبول.

* صعوبة في إفراغ المثانة