نصائح لتحسين صحة المثانة لكبار السن

تأتي الشيخوخة مع مجموعة من المشاكل الصحية من ضعف العظام ومشاكل التنفس وآلام المفاصل إلى مشاكل الصحة العقلية ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل المثانة، وفي اليوم العالمي للمسنين، وفى هذا التقرير بعض النصائح للحفاظ على صحة المثانة وتحسين نوعية الحياة لكبار السن، بحسب موقع "health".

المشاكل الشائعة لصحة المثانة عند كبار السن

- سلس البول (تسرب البول اللاإرادي).

* التبول الليلي (كثرة التبول ليلا)

* فرط نشاط المثانة

* التهابات البول المتكررة

قد تكون مشاكل المثانة مرتبطة بالتغيرات الناتجة عن الشيخوخة، تضخم البروستاتا لدى الرجال، وتأثير مرض السكري، والأمراض العصبية مثل مرض باركنسون وغيرها".

متى يجب أن تستشير طبيبك بخصوص مشاكل المثانة؟



* كثرة التبول أثناء الليل مما يؤثر على النوم

* عدم القدرة على التحكم في الرغبة في التبول

* تسرب البول عند السعال أو الاجهاد

* دم في البول

* ألم أو حرقة أثناء التبول

* إجهاد أو صعوبة في التبول

* آلام في البطن قبل التبول أو أثناءه أو بعده

علاج مشاكل المثانة



قد يشمل ذلك تعديلات نمط الحياة أو الأدوية أو الجراحة أو مزيج من هذه العلاجات.

نصائح للحفاظ على صحة المثانة



1. استهلك كمية كافية من السوائل



يجب أن تهدف إلى تناول 6 إلى 8 أكواب من السوائل يوميًا. قد يشمل ذلك الماء والمشروبات الأخرى تقييد تناول السوائل بعد الساعة 7 مساءً. إذا كان لديك تبول متكرر أثناء الليل. ينصح بشدة تقييد السوائل في الأشخاص المصابين بفشل القلب أو أمراض الكلى.

2. تجنب مهيجات المثانة



يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول بعض المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية إلى تهيج بطانة المثانة وتفاقم مشاكل المثانة.

3. إنقاص الوزن لتنظيم عمل المثانة



الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسلس البول الناتج عن الإجهاد يحسن إنقاص الوزن من التحكم في المثانة ويقلل من نوبات سلس البول.

4. الإقلاع عن التدخين



يسبب التدخين سرطان المثانة ويسبب أيضًا مشاكل في التحكم في المثانة يتسبب التدخين المفرط أيضًا في السعال المزمن الذي قد يؤدي إلى تفاقم سلس البول.

5. تجنب الإمساك



يمكن أن يؤثر الإجهاد أثناء حركة الأمعاء أو تمرير البراز الصلب على عضلات قاع الحوض ويؤثر أيضًا على وظيفة المثانة. قلل من الإمساك باتباع نظام غذائي غني بالألياف وتناول كميات كافية من السوائل وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

6. لا تحبس التبول لساعات طويلة



إذا كنت قلقًا بشأن كيفية الحفاظ على صحة المثانة، فاعلم أن الاحتفاظ بالبول في المثانة لفترة طويلة يعد فكرة سيئة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة ويمكن أن يؤثر على وظيفة المثانة على المدى الطويل وبالتالي ، يُنصح بإفراغ المثانة مرة كل 3 إلى 4 ساعات.