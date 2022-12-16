اليوم السابع
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أكرم القصاص
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10 معلومات عن مشروع إحلال وتجديد السكة الحديد بميناء الإسكندرية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:00 ص
10 معلومات عن مشروع إحلال وتجديد السكة الحديد بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر 

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انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من مشروع إحلال وتجديد السكة الحديد داخل الميناء، والتى تساهم بشكل كبير لتسهيل حركة البضائع داخل الميناء، وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع..
 
1- يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات
 
2- يخفف التكدسات والعبء المرورى على الطرق
 
3- دعم منظومة النقل متعدد الوسائط
 
4- يعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد 
 
5- المشروع بطول 3.5 كم
 
6- وقامت شركة النيل للطرق والكباري بتنفيذ المشروع
 
7-  تم البدء في شهر فبراير عام 2021
 
8- الانتهاء منه بالكامل في شهر فبراير عام 2022
 
9- يُعتبر من أهم مشروعات ميناء الإسكندرية 
 
10- يُعتبر وسيلة نقل أساسية داخل الميناء موفرة للبيئة

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