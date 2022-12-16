10 معلومات عن مشروع إحلال وتجديد السكة الحديد بميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من مشروع إحلال وتجديد السكة الحديد داخل الميناء، والتى تساهم بشكل كبير لتسهيل حركة البضائع داخل الميناء، وينشر "اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع..

1- يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات

2- يخفف التكدسات والعبء المرورى على الطرق

3- دعم منظومة النقل متعدد الوسائط

4- يعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد

5- المشروع بطول 3.5 كم

6- وقامت شركة النيل للطرق والكباري بتنفيذ المشروع

7- تم البدء في شهر فبراير عام 2021

8- الانتهاء منه بالكامل في شهر فبراير عام 2022

9- يُعتبر من أهم مشروعات ميناء الإسكندرية

10- يُعتبر وسيلة نقل أساسية داخل الميناء موفرة للبيئة