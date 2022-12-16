وفد من "التخطيط" يزور المنوفية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كتبت أسماء أمين

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، بزيارة إلى محافظة المنوفية للمتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظة.

وخلال الزيارة التقى الوفد باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والنائب محمد موسى، واللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة والمسئولين بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المتابعة الميدانية والتقييم لمشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات على أرض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثماري للحكومة.



وفد وزارة التخطيط يزور محافظة المنوفية

وأشارت "السعيد"، إلى أن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين أطياف الـمُجتمع والأقاليم كافة؛ هو السبيل الفاعل لتعزيز المواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروات.

من جانبها أشارت الدكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، إلى أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التي تأتي بهدف متابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية، والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظتهم.



وفد وزارة التخطيط خلال زيارة لإحدى المشروعات المنوفية

وشملت الزيارة متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، ومشروع تطوير كورنيش النيل، ومشروع الحاملات الميكانيكية، مشروعات كهرباء وإنارة، ومشروع تطوير مواقف، ومشروعات تدعيم وحدات محلية.