رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول الفعاليات الثقافية بالمنوفية والمنيا وبنى سويف

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حول الفعاليـات الثقافيـة التـي تـم تنفيـذها بمحافظات المنوفية، والمنيا، وبني سويف خلال الفترة من 12 حتى 24 نوفمبر 2022، المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء أن مجالات الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تتضمن إقامة أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة في مختلف المحافظات، لإثراء الحياة الثقافية لدى المواطنين، وخاصة لدى أبنائنا من الشباب والنشء.

وفي تقريرها، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنه في إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، وانطلاقا من سعي الحكومة نحو النهوض بحياة المواطن المصريّ، تعمل الوزارة من خلال خطتها نحو تحقيق مستهدفاتها المرتبطة بنشر الثقافة والفنون لتحقيق مبدأ العدالة الثقافيـة، والتأكيد على ريادة مصر ودعم مسارات التنمية للدولة المصرية، من خلال زيادة وعي وثقافة المجتمـع وتوصــيل الخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الثقافة نجحت، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبالتعاون مع وزارات: التنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ، والشباب والرياضة، ومحافظات المنوفية والمنيا وبني سويف، ومؤسسة حياة كريمة"، ومنظمات المجتمع المدني في إقامـة فعاليات ثقافية وفنية ثرية بهذه المحافظات خلال تلك الفترة.

وسردت الدكتورة نيفين الكيلاني تفاصيل النشاطات الثقافية التي تم تنفيذها في المحافظات الثلاث، موضحة أن محافظة المنوفية شهدت إقامة 143 نشاطا ثقافيا استفاد منها أكثر من 18 ألف مواطن من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة" في مركز أشمون، وتنوعت الفعاليات بين ورش فنية وأدبية وفكرية ومعارض للكتب، بجانب عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، كما تم تقديم عروض مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم أنشطة لاكتشاف المواهب، وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية، فضلا عن تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية بقضايا المرأة.

في حين أقام البيت الفني للمسرح، من خلال مسرح المواجهة والتجوال، 11 ليلة عرض في محافظتي المنيا وبني سويف، وفقا لما ذكرته وزيرة الثقافة حول الأنشطة الثقافية في هاتين المحافظتين ضمن مبادرة " حياة كريمة"، والتي استفاد منها نحو 22 ألف مواطن بإحدى عشرة قرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة مواصلة العمل على تكثيف هذه الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية، فى جميع محافظات المبادرة الرئاسية.