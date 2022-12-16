وزير البترول يبحث مع شركة روسية الاستثمار في البحث عن البترول والغاز

كتبت مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إيفان رومانوفسكي، نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية لشئون الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا؛ لبحث الاستثمارات الحالية للشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز فى مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية، ومناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة في ظل اهتمامها بالتوسع في مناطق امتياز جديدة.

وشهد اللقاء استعراض مناطق امتياز الشركة الحالية والتي شملت منطقة غرب عش الملاحة، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة، والتي تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف، وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التي تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة إيني الإيطالية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول ولوك أويل ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة، لافتاُ إلى أن وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها في البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة.

ومن جانبه استعرض نائب رئيس شركة لوك أويل لشئون الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا، خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة والتى تشمل مناطق امتيازها الثلاث فى مصر، مؤكداً أن لوك أويل تسعى لتعزيز تواجدها فى مصر من خلال شراكة فى مناطق امتياز جديدة، كما تطرق إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتي شملت نشاط لوك أويل فى مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة ESP المستخدمة في مشروعات البترول والغاز والتي أحرزت فيه تقدماً يستند إلى أسعارها التنافسية والجودة .