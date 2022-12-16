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موسكو: معظم الحبوب المصدرة من أوكرانيا تذهب للغرب

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:25 م
موسكو: معظم الحبوب المصدرة من أوكرانيا تذهب للغرب بوتين
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الروسية، إن معظم الحبوب المصدرة من أوكرانيا تذهب للغرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت السلطات الروسية، أن تصدير الأمونيا يجب أن يتم وفق صفقة تجارية، متابعة: العقوبات الجديدة علينا تقوض مصالح أوروبا.

وفى وقت سابق تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تذمّر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي من سياسة واشنطن تجاههم، وقال لهم إن "هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به"، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأضاف بوتين، في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، عبر تقنية الفيديو: "يعرب القادة الأوروبيون أحيانا في تصريحاتهم عن استيائهم من سياسة الولايات المتحدة إزاء بلدانهم، ويسألونها لماذا تعاملهم بهذه الطريقة؟".

 


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