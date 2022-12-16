مزور يعترف: أقلد العملات داخل فيلا بالجيزة وثروتى 20 مليون

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

اعترف مزور بقدرته على تزوير العملات الوطنية وترويجها على نطاق واسع، متخذا من فيلا يسكنها في الجيزة مسرحا لممارسة جرائمه، فضلا عن ممارسته جرائم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء، حيث بلغ حجم تعامله 20 مليون جنيه.

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائه من راغبى شرائها ، وإتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة وكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى .. بالإضافة إلى قيامه بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وإيهامهم بإمتلاكه ملايين من العملات الأجنبية "الدولار" غير المشروعة والمتحصلة من الإتجار فى الآثار ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمى المتداول بالبنوك ، على أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو لحقائب تحوى ملايين من العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" لهم ، وقيامه بالتقابل معهم بالطريق العام وعقب إتمام الصفقة وإنصراف الضحايا يكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال وأن النقود المسلمة لهم عملة أجنبية مزورة ، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة خشية تعرضهم للمسائلة القانونية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على العديد من حقائب السفر المختلفة الممتلئة بالنقود المزورة وذلك على النحو التالى (مبلغ 2 مليون دولار أمريكى من فئة المائة دولار "مقلدة" - عدد كبير من الورق الأبيض فى حجم المائة دولار أمريكى (معدة للتزوير) مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار بما يعادل 2 مليون دولار تقريباً - مبلغ مالى مصرى "مقلد" - 4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية "مقلدة" - مسدس صوت – 2 جهاز لاسلكى - بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والتزوير - إيصال إيداع مبلغ مالى بحساب بنكى بإسم المتهم - مبلغ مالى مصرى – مبلغ مالى فئة الدولار الأمريكى – 2 سيارة ملك المتهم) وكذا ضبط (2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهم يستخدمان فى تقليد العملات الورقية - 2 هاتف محمول) وبفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الورقية .

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار وتمكن من تحقيق ثروة مالية طائلة (تجاوزت الـ 20 مليون جنيه تقريباً) ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى شرائه عقارات وسيارات ، وقيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية لإتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلا المستأجرة للحيلولة دون ضبطه.