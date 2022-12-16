محافظ سوهاج: 762 مليون جنيه حصيلة التقنين للمبانى والأراضى حتى الآن

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لعملية التقنين للمبانى والأراضى الزراعية بلغت 13627 عقد الجاد منها 13082 عقدا لتقنين أراضى الدولة والأراضى الزراعية بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية لليوم السابع أن إجمالي العقود المحررة للمبانى 2429 عقد على مساحة 1484580 متر مربع وإجمالى العقود المحرر للزراعة 3644 عقد على مساحة 194283 فدان.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد العقود التي تم إعتمادها حتى الأن 6082 عقدا لتقنين أراضى الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، حيث بلغت حصيلة التقنين 762 مليون مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من معاينة 10630 طلب وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أنه جارى تجهيز 2038 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

ووجه محافظ سوهاج بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود، لافتا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.