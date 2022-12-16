محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير الجارية بشوارع أحمد عرابى وجامعة الدول العربية

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، اليوم الجمعة أعمال التطوير الجارية بعددا من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

شملت جولة المحافظ تفقد محيط أعمال الغلق الكلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى فى الإتجاه المؤدى الى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى، في إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

كما تفقد محافظ الجيزة شارع أحمد عرابي موجها رئيس حي العجوزة بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة انتهاء الأعمال الخاصة بتحويل الخطوط المتعارضه مع مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي للبدء في تطوير ورفع كفاءة الطبقه الاسفلتية ومسار الطريق وأرصفه المشاة.

كما تفقد اللواء أحمد راشد، شوارع السودان وجامعه الدول العربية مشدداً على حي العجوزة بإزالة التعديات على أرصفة المشاه والطريق العام من المحال والمنشآت التجارية ومعارض السيارات.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع سلم المشاة بشارع شارل دي جول لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الأرصفة ومسارات السير بمحيط الكوبري للتسهيل علي المواطنين. وخلال جولته استمع المحافظ لشكوي مواطن من وجود مخالفات بناء بجوار العقار القاطن به بشارع السودان ووجه المحافظ على الفور بالتعامل مع الشكوي لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إزالة المخالفة. رافق المحافظ خلال جولته، محمد نور السكرتير المساعد، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وياسر سامي رئيس حي العجوزة.