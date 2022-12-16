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محافظ الجيزة: رصف وتطوير 8 طرق حيوية بمركز الواحات البحرية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 11:20 ص
محافظ الجيزة: رصف وتطوير 8 طرق حيوية بمركز الواحات البحرية رصف الطريق
كتبت - مرام محمد

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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وسرعة الانتهاء منها.

وتابع اللواء أحمد راشد، استكمال أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى والتى ضمت رصف وتطوير ورفع كفاءة 8 طرق حيوية بنطاق المركز في اطار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية وربطها بالمحارو الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تابع اللواء أحمد راشد، أعمال رصف وتطوير مداخل قرى القصرمن الناحية الغربية والحارة والقبالة بمركز الواحات البحرية، وذلك بإجمالى أطوال 3 كم لتحسين الحركة المرورية للمواطنين بتلك القرى.

واطلع محافظ الجيزة، على خطه استكمال رصف وتطوير وتوسعة طريق الأبراج الجديد بطول 1.5 كم شرقا وتنفيذ ازدواج للطريق لتحسين الحركة المرورية وحفاظا على سلامه المواطنين، بالإضافة الى أعمال انشاء ورصف طريق رابط بين طريق الابراج الأوسطى بالدائري الرئيسي استكمالاً لدعم شبكات الطرق بالمركز.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال رصف  وتطوير طريق الميسيري لربط طريق الابراج بمنطقة التعمير بمدينة الباويطى، وذلك بطول 800م الى جانب رصف وتطوير طريق وطنى لربط طريق الابراج الرئيسي بطريق الصفا والمروة بالباويطى ورصف طريق محطة الوقود لربطه مع طريق الأبراج الجديد بالباويطى وجميعهم طرق كانت فى حاجه ماسه للرصف والتطوير وتحويلها من طرق ترابية يصعب الحركة المرورية عليها الى محاور تربط القري ببعضها وتسهل على المواطنين الوصول الى المحاور الرئيسية.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل علي تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.

 

جانب من استكال الطريق
جانب من استكال الطريق

 

رصف طريق
رصف طريق

 


تطوير الطرق

رصف الطرق

محاور مرورية جديدة

الواحات البحرية

محافظ الجيزة

الجيزة



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