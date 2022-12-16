كيف تحصل على ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات.. اعرف الشروط والمستندات

كتبت منال العيسوى

خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات عبر الموقع الالكترونى الخاص بجهاز تنظيم وادراة المخلفات التابع لوزارة البيئة، بعض الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين والمتعاملين في هذا الملف سواء الشركات او منظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال المخلفات حددت وزارة البيئة من، عدد من الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، وإصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أهمها أن يتم تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة

من اهم الشروط المطلوبة

يجب أن تكون المنشأة مسجلة بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.

- يجب أن توفر الشركة بيانات ورخص المركبات المملوكة أو المستأجرة عن طريق المنشأة.

لابد من توافر السجل التجاري.

لابد من وجود بطاقة ضريبية.

لابد من الحصول على الموافقة البيئية.

لابد من دفع الرسوم المقررة لذلك من 5.500 حتى 200 الف بالجنية المصرى طبقا لحجم المخلفات وطبقا للسعة والقدرات للخطة التشغيلية سواء كيان أو أفراد.