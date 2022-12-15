اليوم السابع
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إطلاق الموقع الإلكترونى للتسجيل للعمل بالمخلفات "WMRA "

الخميس، 15 ديسمبر 2022 03:04 م
إطلاق الموقع الإلكترونى للتسجيل للعمل بالمخلفات "WMRA " الصفحة الرئيسية للموقع
كتبت منال العيسوى

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أطلقت وزارة البيئة الموقع الإلكترونى الخاص بجهاز تنظيم وإدراة المخلفات التابع لوزارة البيئة، واختصارا لمعنى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المتعلق "بالنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
 
يقدم الموقع عدد من الخدمات المتعلقة بالمخلفات منها استصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة، وإصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار التراخيص للمنشآت العاملة بأنشطة جمع ونقل المخلفات غير الخطرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وترخيص في مجال جمع ونقل المخلفات غيرالخطرة.
 
ويتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية من خلال اشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات على نحو يمكن من إتاحتا وتبادلها ورصد التغيرات التي تطرأ عليها.
 
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ،كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

البيئة

المخلفات

جهاز تنظيم المخلفات

التسجيل الكترونيا



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