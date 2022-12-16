فوائد الاستحمام بالماء الساخن.. يقلل القلق ويساعد على النوم

كتبت فاطمة خليل

فوائد الاستحمام بالماء الساخن عديدة فهو يجعلك تشعر بالاسترخاء، ويقلل التوتر، ويعمل على تهدئة عقلك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الاستحمام بالماء الساخن، بحسب موقع "Health".

فوائد الاستحمام بالماء الساخن

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي، فإن الحمامات الساخنة هي جزء من العلاج الحراري ، أو التدفئة السلبية التي ترفع درجة حرارة الجسم، ويفيد القلب ، ويقلل مستويات السكر في الدم ويقلل من الالتهاب، لا يقتصر الأمر على الفوائد الجسدية فحسب، بل تعد الحمامات الساخنة طريقة رائعة لتحسين الصحة العقلية أيضًا، حيث يعمل على تحسن كبير في الصحة العامة والعقلية وانخفاض درجات التوتر والقلق والتوتر والغضب والاكتئاب .

1- يهدئ العقل

حمام الماء الساخن يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على عقلك. كل أفكارنا المتسارعة تتباطأ أخيرًا يمكننا فقط التركيز على حواسنا. إنها تساعدنا على إبعادنا عن المشتتات الذهنية.

2- يقلل من الإجهاد

الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يساعد في تقليل التوتر ويزيل مخاوفك الحمام الساخن يمكن أن يخلق بيئة رائعة للهروب من الضغوطات اليومية.

3- يساعد في التعامل مع القلق

إن الغمر في الماء يمكن أن يهدئ الجهاز العصبي، ويحسن مزاجنا، ويقلل من مستويات القلق والتوتر في الجسم".

4- يساعد على النوم

الأرق هو اضطراب نوم شائع يجعل من الصعب على الناس النوم أو يجعلهم يستيقظون مبكرًا جدًا لذا يجب أن يكون الاستحمام بالماء الساخن هو روتين وقت النوم للتخلص من الأرق إنه يحفز على النوم.

أظهرت الدراسات أن الحمام الليلي الساخن (وحتى حمام القدم الساخن إذا كنت غير قادر على الاستحمام بالكامل) يسهل بداية النوم مبكرًا.

تساعد الحمامات على النوم بعمق أكبر عن طريق تسهيل تدفق الجسم الطبيعي إلى النوم عن طريق خفض درجة حرارة الجسم.

أفضل وقت لأخذ حمام ماء ساخن

إن الاستحمام بالماء الساخن قبل النوم بساعة أو ساعتين يساعد على خفض درجة الحرارة الأساسية ، مما ينبه أجسامنا إلى وقت النوم.

أخذ حمامات ساخنة بانتظام قبل النوم سيشير إلى عقلك وجسمك لأخذ قسط من الراحة والاسترخاء.