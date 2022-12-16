غدا طقس مائل للبرودة ليلا وشبورة كثيفة على الطرق والصغرى على القاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.