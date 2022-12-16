اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق الأيام المقبلة وننصح بتجنب السرعات الزائدة

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:28 م
الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق الأيام المقبلة وننصح بتجنب السرعات الزائدة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب: محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى زيادة فرص تكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خلال الأيام المقبلة .

 

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية ، السائقين على الطرق توخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة ، واتباع تعليمات المرور ، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

 

كما يسود اليوم طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وتكون السماء صافية خلال ساعات النهار .

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة :  القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 16/12/2022 فى مصر

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:00 ص

ميتيو سات .. قمر أوروبى يتحدى تغييرات المناخ بـ"توقعات أكثر دقة" لحالة الطقس

الخميس، 15 ديسمبر 2022 10:44 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 15/12/2022 فى مصر

الخميس، 15 ديسمبر 2022 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14/12/2022 فى مصر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 12:00 ص

حالة الطقس.. أجواء خريفية وأمطار وطقس مائل للبرودة ليلا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:17 م

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13/12/2022 فى مصر

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:00 ص

شبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 02:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة