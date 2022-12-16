طلائع كفر الشيخ يشارك ضمن البرنامج التأهيلي للنشء.. صور

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مشاركة وفد كفر الشيخ فى المعسكر بنسخته الثانية للبرنامج التأهيلي للنشء شهد عروض فنية لمواهب الصغار خلال حفلات السمر، كما يرسخ البرنامج التدريبي لثقافة تنظيم الوقت لدى الصغار، موضحاً أن البرنامج يشمل مسابقات تفاعلية بين النشء لتبرز أهمية الوقت وكيفية إدارته، وورش عمل لتنمية مهاراتهم الشخصية وأنشطه فردية وجماعية وألعاب مختلفة .

يشارك في البرنامج التأهيلي 6 محافظات "بنى سويف، الجيزة، الشرقية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ" ، وتأتى مشاركة وفد المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة.