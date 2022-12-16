طلائع كفر الشيخ يشارك ضمن البرنامج التأهيلي للنشء.. صور

أشادت الدكتورة جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، بمستوى أداء طلائع كفرالشيخ، فى تدريبات المعسكر الأول للبرنامج التأهيلى للنشء والتزامهم بتنفيذ التدريبات الرياضية الصباحية وتفاعلهم خلال ورش العمل خلال البرنامج والذي يعد محوره الأساسى، أهمية تنظيم الوقت تحت شعار " تيك تك " فى نسخته الثانية بالمدينه الشبابية ببورسعيد، حتى 17 ديسمبر الجاري، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للبرامج والأنشطة و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .
من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مشاركة وفد كفر الشيخ فى المعسكر بنسخته الثانية للبرنامج التأهيلي للنشء شهد عروض فنية لمواهب الصغار خلال حفلات السمر، كما يرسخ البرنامج التدريبي لثقافة تنظيم الوقت لدى الصغار، موضحاً أن البرنامج يشمل مسابقات تفاعلية بين النشء لتبرز أهمية الوقت وكيفية إدارته، وورش عمل لتنمية مهاراتهم الشخصية وأنشطه فردية وجماعية وألعاب مختلفة .
يشارك في البرنامج التأهيلي 6 محافظات "بنى سويف، الجيزة، الشرقية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ" ، وتأتى مشاركة وفد المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة.
جانب من المشاركين
جانب من مشاركة كفر الشيخ من الطلائع
طلائع كفر الشيخ يشارك ضمن البرنامج التأهيلي للنشء
فتاتين ضمن المشاركات
مشاركة متميزة لطلائع كفر الشيخ
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