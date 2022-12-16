اليوم السابع
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الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:56 م
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ضبط عصابة تسرق الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة فى الغربية

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:47 م
ضبط عصابة تسرق الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة فى الغربية المضبوطات
الغربية - عادل ضرة

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نجحت مديرية أمن الغربية، في ضبط تشكيل عصابى بالغربية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الضفيرة".
عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 9 وقائع سرقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة (زفتى بالغربية - ميت غمر و أجا بالدقهلية- شبين الكوم بالمنوفية ) تم بإرشدهما ضبط المسروقات عبارة عن (9 دراجات نارية).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 
 

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